На трассе М-4 в Сирии прошло второе совместное российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию, состоялось в понедельник в идлибской зоне деэскалации в Сирии, при этом турецкая сторона в ближайшее время обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному патрулированию. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев во время брифинга в понедельник.

"23 марта 2020 года в зоне деэскалации Идлиб Сирийской Арабской Республики в соответствии с российско-турецким соглашением состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию. В целях обеспечения безопасности, протяженность маршрута совместного патруля была сокращена. В свою очередь турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М-4 в коридоре безопасности", - заявил он.

В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта 2020 года на территории идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил Журавлев.

Силы российской военной полиции также провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Армейская авиация провела воздушное патрулирование с аэродрома Эль-Камышлы.