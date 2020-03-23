Помпео обсудит с талибами в Дохе выполнение мирного соглашения по Афганистану

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео проведет в понедельник в Дохе встречу с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как ожидается, одним из главных вопросов станет обмен пленных между талибами и правительством Афганистана.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретится с представителями "Талибана" в Дохе, включая муллу Абдуллу Гани Барадара, для выполнения талибами подписанного в феврале соглашения [о сокращении насилия в Афганистане]", - цитирует в понедельник агентство Reuters главу пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Помпео посетит Катар на обратном пути, возвращаясь из Афганистана, где он уже встретился с президентом страны Ашрафом Гани.

Катарское внешнеполитическое ведомство 22 марта проинформировало, что власти Катара и США содействовали проведению первых технических консультаций между правительством Афганистана и талибами по вопросу обмена пленными. Разговор прошел дистанционно из-за опасений в связи с пандемией коронавируса.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение, в соответствии с которым переговоры между талибами и афганским правительством о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны были начаться 10 марта. До начала межафганских консультаций, согласно договоренностям, в качестве мер укрепления доверия должен был произойти обмен пленными. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 18 марта призвал власти в Кабуле срочно освободить пленных сторонников радикального движения из-за распространения коронавируса.

19 марта афганские власти отдали распоряжение национальной армии и силам безопасности возобновить боевые операции против отрядов "Талибана".