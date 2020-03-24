Kyodo: экстренная телеконференция лидеров G20 должна состояться 26 марта

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Экстренный саммит лидеров стран "двадцатки" по ситуации с распространением коронавиурса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Конкретное время конференции согласовывается. Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем в России и Европе).

18 марта Саудовское агентство печати (САП) сообщило, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц.