{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Kyodo: экстренная телеконференция лидеров G20 должна состояться 26 марта

Лидеры стран обсудят ситуацию с распространением коронавиурса в мире

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Экстренный саммит лидеров стран "двадцатки" по ситуации с распространением коронавиурса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Конкретное время конференции согласовывается. Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем в России и Европе).

18 марта Саудовское агентство печати (САП) сообщило, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Турецкий полковник заверил, что маршрут патруля с РФ на трассе М-4 в Идлибе будет расти
В ЦПВС заявили, что Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, мешающие патрулированию трассы М-4 в Идлибе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС