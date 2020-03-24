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Эксперт рассказал о шансах на отмену или перенос выборов в США из-за вспышки коронавируса

Профессор политологии Университета штата Нью-Мексико Лонна Аткесон считает, что угрозы отмены выборов президента США нет

ВАШИНГТОН, 24 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Угроза отмены или переноса предстоящих 3 ноября всеобщих выборов в США в связи с распространением нового коронавируса начисто отсутствует. Такое мнение высказала в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Нью-Мексико Лонна Аткесон.

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"Не могу себе представить, чтобы такое произошло <...> Регулярные выборы - это функциональная часть нашей демократии. По определению <...> Мы никогда не откладывали выборы. У нас была Гражданская война, были мировые войны, но в нашей юридической системе не предусмотрена отмена выборов", - сказала эксперт.

По ее словам, перенос "первичных выборов [праймериз] или выборов в местные органы власти - это другое дело". "Такое возможно, поскольку речь идет о выборах в штатах. Но, когда дело касается федеральных выборов, то способа осуществить это [перенос или отмену] нет", - подчеркнула Аткесон.

Президентские выборы в США в ходе Гражданской войны прошли в 1864 году.

Закон есть закон

Специалист допустила, что в теории всеобщие выборы в США могут быть сдвинуты на более позднюю дату.

Однако в реальности такой сценарий практически неосуществим, так как для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Принятый в 1845 году Закон о дне президентских выборов гласит, что голосование проходит "во вторник после первого понедельника ноября". Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса соответствующего законопроекта и его подписания президентом Дональдом Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на данном этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае.

С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я Поправка к конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента "в полдень 20 января" (через четыре года после вступления в должность). То есть, даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий.

Как констатировала Аткесон, все эти нормы фактически невозможно нарушить. "Речь идет и о юридическом моменте, и том, как у нас всегда это было принято. Мы никогда не допускали того, чтобы из-за кризиса выборы не состоялись. Это наша норма. Мы никогда не нарушали это законодательство <...> Да, это закон. Но мы еще и внедрили норму в соответствии с данным законодательством. Мы ясно продемонстрировали, что в состоянии обеспечивать его выполнение, всегда это делали", - отметила профессор Университета штата Нью-Мексико.

Голосование по почте - не панацея

Она также не согласилась с точкой зрения ряда ее коллег, ратующих за повсеместное внедрение в стране метода голосования по почте, принятого далеко не во всех штатах, и усматривающих в нем выход из положения, которое может сложиться в ноябре из-за нового коронавируса. Согласно сведениям американской печати, лишь в пяти штатах из 50 (Вашингтон, Гавайи, Колорадо, Орегон и Юта) в этом году основная часть избирателей, как ожидается, проголосует по почте.

"Невозможно просто взять и расширить масштабы голосования по почте за [оставшиеся до ноябрьских выборов] 6-7 месяцев <...> Тем штатам, которые это позволяют... потребовалось время, чтобы отработать такую систему. Семь месяцев - это слишком короткий период для того, чтобы расширить масштабы голосования по почте [в пределах всей страны], внести все необходимые изменения. Для этого пришлось бы проводить заседания законодательных органов штатов, им пришлось бы изыскивать на это финансовые средства", - пояснила Аткесон.

Как она предупредила, "на все это потребовались бы огромные денежные вливания, причем незамедлительно". "Не думаю, что такое вероятно ввиду всего происходящего на уровне Конгресса. Не считаю, что они [члены Конгресса] в ближайшее время занялись бы таким вопросом. Не говоря уже о заседаниях законодательных органов штатов и необходимости выработки решений там. А ведь многие из них теперь тоже не проводят заседания [в связи с распространением коронавируса]. Это чрезвычайно сложно. Федерализм может быть в одних случаях замечательной вещью, а в других - не очень", - заявила эксперт.

По ее прогнозу, "определенное расширение масштабов голосования по почте будет". "Но мы не можем просто переключиться [практически целиком] на этот метод. К тому же многие штаты не поддерживают голосование по почте. Люди начинают в этом случае переживать о махинациях и подделках, на которые даже не требуются высокие технологии", - уточнила специалист.

"Нам придется использовать и другие методы, - убеждена Аткесон. - Думаю, одним из таких вариантов является расширение масштабов использования досрочного голосования, а также строгое соблюдение правил гигиены на участках для голосования и тому подобное".

Раздувают искусственно?

Эксперт предположила, что к осени проблемы в сфере организации избирательного процесса, вызванные вспышкой нового коронавируса, скорее всего исчезнут сами собой.

"Безусловно, до ноября еще много времени. Я надеюсь, что в ноябре этот вопрос вообще не будет стоять на повестке дня. Не знаю, как долго общество можно держать закрытым. Увидим", - сказала политолог.

При этом она не исключила, что тему предполагаемого переноса или даже отмены выборов в США в настоящее время намеренно раздувают те, кто обвиняет Трампа в стремлении сохранить власть дольше положенного срока. "Не знаю, почему люди об этом рассуждают. Откровенно говоря, мне кажется, они говорят об этом, чтобы раздувать предположение о том, что Трамп стремится дольше положенного оставаться у власти. На мой взгляд, все эти разговоры связаны с теориями заговоров подобного рода", - сообщила Аткесон.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Распространение коронавируса нового типа
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