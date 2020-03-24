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Распространение коронавируса нового типа

Главы МИД G7 25 марта обсудят коронавирус, КНДР и Иран в формате видеоконференции

Страны - участницы саммита также обменяются мнениями по вопросам обстановки на Ближнем Востоке

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран "семерки" 25 марта впервые проведут переговоры в формате видеоконференции в связи с ситуацией с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

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"Завтра в 20:00 по японскому времени (14:00 мск) начнутся переговоры министров иностранных дел G7. Впервые они пройдут в видеоформате. В такой тяжелой ситуации, когда в мире распространяется коронавирус, мы не можем физически собраться", - сказал он.

"Помимо ситуации с коронавирусом, мы обсудим актуальные международные проблемы, в том числе Северную Корею, Иран и обстановку на Ближнем Востоке", - добавил министр.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. США в этом году председательствуют в "семерке".

Теги
СШАИранКНДРТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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