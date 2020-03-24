Белоруссия намерена ратифицировать соглашение по визам с ЕС в начале апреля

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Белорусский парламент планирует ратифицировать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом 2-3 апреля на весенней сессии. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей (нижняя палата парламента) Андрей Савиных.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и ЕС были подписаны в начале января 2020 года.

"Учитывая все процедурные аспекты, мы полагаем, что это соглашение будет ратифицировано в приоритетном порядке. Это будет 2-го, максимум 3 апреля", - сказал Савиных. Он выразил уверенность, что когда эпидемия коронавируса пойдет на спад и люди возобновят поездки за рубеж, белорусы "уже будут пользоваться этим соглашением и стоимость виз будет ниже".

Ранее глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации соглашений с Минском.

Новые договоренности упростят получение белорусами визы в ЕС, понизят ее стоимость до €35. Предполагается, что Совет ЕС сможет завершить ратификацию соглашений в июне.