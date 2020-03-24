В Бишкеке вводится комендантский час

"С 25 марта с 20 часов вечера (17:00 мск) начнет действовать комендантский час", - заявил он во вторник во время пресс-конференции в столице. По его словам, запрет на передвижение граждан и транспорта будет длиться до 7 часов утра (04:00 мск) в рамках объявленного в Бишкеке президентом режима чрезвычайного положения.

Орозалиев также призвал находящихся в городе жителей других регионов страны покинуть Бишкек в ближайшие часы, в противном случае в отношении нарушителей режима будут предприняты "предусмотренные законодательством меры". Спецпропуск на время действия комендантского часа будет предоставлен некоторым категориям граждан, в том числе медикам, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

В соответствии с указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей с 8 часов утра (05:00 мск) 25 марта вводится чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, которое будет действовать до 15 апреля. На сегодняшний день в стране выявлено 42 случая заражения коронавирусом.

В феврале-марте власти республики на случай обострения обстановки в двух районах Чуйской области республики подготовили специальные изоляторы для больных, один из которых находится на бывшей авиабазе ВВС США вблизи бишкекского аэропорта Манас. В профилактических целях приостановлен импорт из КНР сельскохозяйственной и мясной продукции, запрещено проведение массовых мероприятий, а также въезд иностранцев и отменено авиационное и железнодорожное сообщение, за исключением еженедельных авиарейсов из Москвы и Новосибирска в Бишкек и Ош. В школах и вузах объявлен карантин.