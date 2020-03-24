{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Бишкеке вводится комендантский час

Он начнет действовать с 20:00 (17:00 мск) 25 марта

БИШКЕК, 24 марта. /ТАСС/. Комендант столицы Киргизии, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев объявил о введении в Бишкеке комендантского часа.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 25 марта с 20 часов вечера (17:00 мск) начнет действовать комендантский час", - заявил он во вторник во время пресс-конференции в столице. По его словам, запрет на передвижение граждан и транспорта будет длиться до 7 часов утра (04:00 мск) в рамках объявленного в Бишкеке президентом режима чрезвычайного положения.

Орозалиев также призвал находящихся в городе жителей других регионов страны покинуть Бишкек в ближайшие часы, в противном случае в отношении нарушителей режима будут предприняты "предусмотренные законодательством меры". Спецпропуск на время действия комендантского часа будет предоставлен некоторым категориям граждан, в том числе медикам, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

В соответствии с указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей с 8 часов утра (05:00 мск) 25 марта вводится чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, которое будет действовать до 15 апреля. На сегодняшний день в стране выявлено 42 случая заражения коронавирусом.

В феврале-марте власти республики на случай обострения обстановки в двух районах Чуйской области республики подготовили специальные изоляторы для больных, один из которых находится на бывшей авиабазе ВВС США вблизи бишкекского аэропорта Манас. В профилактических целях приостановлен импорт из КНР сельскохозяйственной и мясной продукции, запрещено проведение массовых мероприятий, а также въезд иностранцев и отменено авиационное и железнодорожное сообщение, за исключением еженедельных авиарейсов из Москвы и Новосибирска в Бишкек и Ош. В школах и вузах объявлен карантин.

Теги
КиргизияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Белоруссия намерена ратифицировать соглашение по визам с ЕС в начале апреля
Новые договоренности упростят получение белорусами визы в ЕС, понизят ее стоимость до €35
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС