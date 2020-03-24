{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Италии не исключили, что реальное число заразившихся коронавирусом в 10 раз больше

Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая
Описание
© Claudio Furlan/LaPresse via AP

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли предположил, что реальная цифра инфицированных коронавирусом в стране не 64 тыс., а в 10 раз больше.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно", - сказал Боррелли в опубликованном во вторник интервью газете La Repubblica.

Он также не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая.

С начала эпидемии в Италии инфицированы почти 64 тыс. человек, из которых чуть более 6 тыс. умерли и почти 7,5 тыс. излечились. В Китае, где практически остановилась волна заражений, число инфицированных превысило 81 тыс., умерли 3270 человек. В Италии был зафиксирован антирекорд, когда только за сутки умерли почти 800 человек.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Правительство Абхазии возглавит экс-президент страны Анкваб
Избранный президент Абхазии Аслан Бжания также сообщил, что церемония его вступления в должность должна состояться 23 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС