Правительство Абхазии возглавит экс-президент страны Анкваб

СУХУМ, 24 марта. /ТАСС/. Избранный президент Абхазии Аслан Бжания намерен назначить экс-президента страны Александра Анкваба на должность премьер-министра. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции в Сухуме.

"Главой правительства будет назначен Анкваб", - сказал Бжания.

Отвечая на вопрос о первых шагах на посту президента, Бжания сказал, что сначала "необходимо сформировать исполнительную власть". "Потом приступим к решению других проблем. Их очень много", - добавил он.

Анкваб руководил республикой в 2011-2014 годах, под давлением оппозиции, которую тогда возглавлял Рауль Хаджимба, ушел в отставку. Его обвиняли в том, что он незаконно выдал гражданам Грузии, проживающим в Восточной Абхазии, более 20 тыс. абхазских паспортов.

Бжания также сообщил, что церемония его вступления в должность должна состояться 23 апреля. "Дата инаугурации определена в законе на 30-й день со дня оглашения итогов выборов, по нашим подсчетам это должно быть 23 апреля", - сказал избранный президент Абхазии.

В воскресенье, 22 марта, в Абхазии проходили повторные выборы президента. В январе 2020 года глава республики Рауль Хаджимба подал в отставку после протестов оппозиции, возмущенной результатами рассмотрения в суде иска оппозиционера Алхаса Квицинии, который проиграл президентские выборы в 2019 году. Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов.