В Египте с 26 марта вводится комендантский час

КАИР, 24 марта. /ТАСС/. Власти Египта в рамках борьбы с новым коронавирусом приняли решение ввести в стране комендантский час. Об этом объявил во вторник в Каире премьер-министр страны Мустафа Мадбули на пресс-конференции, которую транслировало египетское телевидение.

"В Египте с завтрашнего дня вводится запрет на передвижение людей и транспорта с семи вечера до шести утра", - указал он, отметив , что на время комендантского часа будет остановлен весь общественный транспорт. Торговые точки и магазины обязаны теперь закрывать свои двери с пяти вечера до шести утра и полностью прекращать работу по пятницам и субботам. Как отметил Мадбули, все госучреждения приостанавливают на две недели предоставление услуг населению. Исключение в рамках озвученных ограничений будет сделано для больниц и медицинских центров.

На период в две недели закрываются все кафе, рестораны и увеселительные заведения. Кроме того, по словам главы кабмина, на дополнительные 15 дней с 31 марта решено оставить закрытыми все школы и другие учебные заведения.

Ранее во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что поручил правительству и соответствующим органам исполнительной власти предпринять необходимые шаги для разработки дополнительных профилактических мер для борьбы с вирусом. "Я глубоко уверен, что египетский народ откликнется на эти меры, чтобы обезопасить нашу любимую родину", - указал он.

К настоящему моменту от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Египте умерли 19 человек, в том числе несколько иностранных граждан и два генерала армии, задействованные в мерах по борьбе с заболеванием. Общее число заразившихся достигло 366, выздоровел 41 человек.