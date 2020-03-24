{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Миссия НАТО в Афганистане заражена коронавирусом

Государственная принадлежность заболевших не разглашается

ТАСС, 24 марта. Четверо военных из состава миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане сдали положительный анализ на коронавирус, сообщила миссия в Twitter во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Четверо военных коалиции сдали положительный анализ на COVID-19, это первые положительные результаты тестов среди участников миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", - сказано в сообщении. Государственная принадлежность зараженных не разглашается. Они прибыли в Афганистан недавно и находились в изоляции, когда были сделаны тесты.

Отмечается, что около 1500 военных и гражданских сотрудников миссии находятся под наблюдением в качестве меры предосторожности. 38 человек с симптомами гриппа находятся в изоляции и получают необходимую медицинскую помощь.

Численность миссии "Решительная поддержка" составляет около 16 тыс. человек.

Теги
АфганистанРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Издатели американских газет просят Китай отменить решение о высылке журналистов
Такое решение "разрушительно и безрассудно" в условиях мировой борьбы с пандемией коронавируса, отмечается в открытом письме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС