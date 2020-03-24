Миссия НАТО в Афганистане заражена коронавирусом

ТАСС, 24 марта. Четверо военных из состава миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане сдали положительный анализ на коронавирус, сообщила миссия в Twitter во вторник.

"Четверо военных коалиции сдали положительный анализ на COVID-19, это первые положительные результаты тестов среди участников миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", - сказано в сообщении. Государственная принадлежность зараженных не разглашается. Они прибыли в Афганистан недавно и находились в изоляции, когда были сделаны тесты.

Отмечается, что около 1500 военных и гражданских сотрудников миссии находятся под наблюдением в качестве меры предосторожности. 38 человек с симптомами гриппа находятся в изоляции и получают необходимую медицинскую помощь.

Численность миссии "Решительная поддержка" составляет около 16 тыс. человек.