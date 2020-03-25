Десять триллионов долларов. Америке предлагают расплатиться с потомками чернокожих рабов

Можно ли восстановить историческую справедливость спустя 160 лет? Афроамериканские активисты убеждены, что такой шанс существует. С их подачи в 2007 году ООН учредила Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической торговли, приходящийся на 25 марта. В США наследники рабов требуют компенсации, ссылаясь на обещания , данные их предкам генералом Уильямом Шерманом еще в 1865 году: 16 гектаров земли и мула каждому освобожденному чернокожему. По подсчетам Уильяма Дэрити, профессора Университета Дьюка в Северной Каролине, в наши дни справедливая сумма возмещения составила бы от $6 трлн до $14 трлн. Свыше половины (52%) чернокожих США выступают за компенсации, но не находят общего языка с белыми, 89% которых резко против. В 2019–2020 годах вопрос о выплате исторического долга снова приобрел актуальность: его обсуждают кандидаты-демократы, ведущие борьбу за афроамериканского избирателя.

Вопрос о финансовом возмещении афроамериканцам встает на повестку дня по мере того, как Вашингтон идет навстречу другим рассерженным меньшинствам. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал указ о компенсации японцам и американцам японского происхождения, помещенным в начале 1940-х в военные лагеря по подозрению в связях с Токио. Выходцы из Страны восходящего солнца повели борьбу за восстановление исторической справедливости и добились своего: Вашингтон выплатил им $1 млрд 600 тыс. и принес официальные извинения.

В 2009–2012 годах пришла очередь американских индейцев. Белый дом признал свою неправоту в вопросе об использовании земель, историческими собственниками которых являлись коренные жители Нового Света, и согласился раскошелиться на $3,4 млрд (в дальнейшем устанавливались и дополнительные выплаты). Дело получило общественный резонанс благодаря вмешательству президента Барака Обамы, поддержавшего индейцев. Возник прецедент, при котором претензии, уходящие в далекое прошлое, обрели вес и обернулись вполне весомыми материальными компенсациями.

На таком фоне признания своего права на возмещение добиваются афроамериканцы. Ими подготовлен законопроект, известный под шифром HR-40. В течение многих лет Конгресс отказывался принять текст к рассмотрению. Однако с 2019 года ситуация стала меняться: уже состоялось обсуждение документа депутатами. У инициативы нашлись влиятельные сторонники, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-кандидата в президенты Элизабет Уоррен, некоторое время возглавлявшую президентскую гонку у демократов. Помимо нее претензии черных согласны рассмотреть еще двое бывших участников праймериз.

Если кампания афроамериканцев добьется цели, то президенту США придется извиниться за преступления прошлых веков и за своих предшественников-рабовладельцев. За этим может последовать кампания по сносу политически некорректных памятников государственным деятелям и военным, владевшим живым товаром. Некоторые из таких монументов в США убирают уже с 2015 года, что приводит к эксцессам: стычкам между ультраправыми и сторонниками исторической справедливости. В 2017 году в городе Шарлоттсвилле столкновения непримиримых противников, приведшие к гибели человека, обсуждала вся Америка. Причина: снос памятника генералу-рабовладельцу Роберту Ли.

На таком фоне даже вопрос о деньгах может отойти на второй план, и некоторые афроамериканские активисты, похоже, согласны умерить аппетиты. Чернокожая сенатор Шейла Джексон Ли, выступающая за HR-40, заявляет, что не ждет от бюджета США щедрого чека. Однако она хотела бы постепенного выравнивания имущественных условий: ведь средний доход семьи потомков рабов в Америке на треть ниже, чем у белых.

Расплатитесь с нами землей

Зато от денег совсем не отказались бы наследники пострадавших, живущие во Франции. Их интересы представляет общественная организация CRAN (Le Conseil représentatif des associations noires de France). Согласно опросам общественного мнения, 63% жителей заморских территорий страны (включая острова Карибского моря, Реюньон и Майотту, населенные преимущественно черными) хотели бы получить возмещение за последствия колонизации. Президент CRAN Луи-Жорж Тен нашел выход: он предлагает рассчитаться с потомками угнетенных... гектарами земли. Возмещение могла бы предоставить сама Французская Республика, крупный собственник на своих заморских территориях, где потомки рабов в наши дни занимаются мелким фермерским хозяйством.