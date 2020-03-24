В Австралии ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 24 марта. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об ужесточении с 00:00 26 марта (16:00 мск) мер по предотвращению распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация ABC .

По словам премьера, в дополнение к ограничениям, введенным в минувшее воскресенье, работу прекратят парки развлечений, дома отдыха, культуры, а также спортзалы, фитнес-клубы, салоны красоты и оздоровительные комплексы. Также для посетителей закроются все бассейны, галереи, музеи, исторические достопримечательности, библиотеки, аукционы и другие общественные учреждения. При этом посещение ресторанов в торговых центрах также подпадает под ограничения.

Гражданам предписывается "не покидать своих жилищ, за исключением походов в магазин для приобретения основных товаров первой необходимости", заявил премьер. Также он призвал по возможности переходить на удаленный формат работы.

При этом, говоря об образовании, глава австралийского правительства заявил, что школы продолжат работу, чтобы образовательный процесс не останавливался. Однако, дальнейшие меры по защите учеников и преподавателей от коронавируса обсудят в среду с министром образования, подчеркнул Моррисон.

Кроме того, премьер заявил о запрете для граждан Австралии на посещение зарубежных стран. Служебные поездки при этом под ограничения не подпадут.

Действующие меры

Ранее власти штатов Виктория и Новый Южный Уэльс распорядились закрыть все магазины, кроме продовольственных, рестораны, бары, спортивные залы и развлекательные центры из-за широкого распространения коронавирусной инфекции в стране.

Для снижения темпов распространения нового коронавируса штаты Квинсленд, Южная Австралия, Западная Австралия и Тасмания, а также регион Северная территория, где расположено большинство отдаленных поселений аборигенов, приняли решение о закрытии границ для свободного передвижения.

Коронавирус в Австралии

На территории Австралии выявлено 1895 случаев заражения новым коронавирусом, восемь человек умерли. За последние сутки было зарегистрировано порядка 300 новых пациентов с заболеванием, вызванным вирусом. О первых случаях инфицирования власти сообщили 25 января, подтвердив диагноз трех пациентов в Мельбурне и Сиднее. В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные центры, ночные клубы, кинотеатры и спортивные залы, а граждан призвали как можно реже выходить из дома.