Трамп утверждает, что Турция и сирийские курды готовы заключить мирное соглашение

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее отвергал его просьбы заключить мирное соглашение с сирийскими курдами, однако теперь готов это сделать.

"Я говорил - подпишите соглашение с курдами, заключите мир. Эрдоган не хотел этого делать <...> Курды тоже не хотели. И в итоге они установили так называемую зону безопасности, это было недавно - пару месяцев назад", - заявил Трамп во вторник в эфире телеканала Fox News.

"И вот они начали воевать, и ситуация стала очень неприятной, и другие страны вмешались. Теперь я говорю - подпишите соглашение. А они отвечают - хорошо, мы подпишем", - утверждает президент США.

9 октября 2019 года Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. В этот район, по утверждению Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Курды вывели свои отряды из этих районов, но время от времени совершают вооруженные вылазки против турецких войск и оппозиционных формирований.

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с этим документом, российская военная полиция и турецкие силы приступили к совместному патрулированию пограничных районов.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты из-за распространения коронавируса.