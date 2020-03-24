Черногория закрыла международное и внутреннее пассажирское сообщение

БЕЛГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Власти Черногории ввели новые запреты, включая прекращение международного и внутреннего пассажирского сообщения, после резкого роста числа инфицированных новым коронавирусом за день. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Национального координационного совета по заразным болезням при кабмине страны.

Сообщается, что за сутки в стране выявлено 18 новых случаев. Общее число инфицированных достигло 47, зафиксирован один летальный исход. Почти 6 тыс. человек находятся на санитарном контроле. В этой связи Национальный координационный совет ввел новый комплекс мер, среди которых приостановка пассажирского международного сообщения, кроме согласованного с посольством Черногории возвращения в страну ее граждан. Кроме того, прекращается внутреннее сообщение, исключая грузовики, перевозящие необходимые стране товары.

Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться группами больше двух человек, вводится возможность 30-дневного больничного и т. д.

В Черногории продолжают оставаться несколько сотен российских туристов, оказавшихся заложниками введенного Подгорицей запрета на авиасообщение.

Как сообщили ранее ТАСС в посольстве РФ в Черногории, российские дипломаты активно работают над составлением полного списка желающих выехать из страны и ведут переговоры с черногорской стороной об организации возвращения россиян на родину. С 18 по 22 марта из Черногории в Россию рейсами российских авиакомпаний "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот" улетели 1344 человека, сообщили в дипмиссии.