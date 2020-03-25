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Чехия временно отозвала военнослужащих из Ирака

Это связано со "значительным сокращением операционных задач, существующими в Ираке угрозами для их безопасности и пандемией коронавируса"

ПРАГА, 25 марта. /ТАСС/. Чехия временно отозвала из Ирака своих военнослужащих, которые были задействованы в этой ближневосточной стране в обучении солдат национальной армии и служащих сил безопасности. Об этом информировала во вторник представитель генерального штаба ВС республики Магдалена Дворжакова.

"Чешские военнослужащие были временно отозваны из Ирака в связи со значительным сокращением операционных задач, существующими [в Ираке] угрозами для их безопасности и пандемией коронавируса", - приводит ее слова Чешское радио.

Спецборт ВВС Чехии совершил во вторник посадку на военном аэродроме в пражском районе Кбелы. На его борту находились 30 военнослужащих. Это офицеры штабов, а также инструкторы подразделений военной полиции и противохимической обороны. Они были задействованы в операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") и миссии НАТО в Ираке.

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