Конгрессмены присоединились к призыву сенаторов США к ЕС ввести санкции против Пригожина

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Группа из 11 членов Палаты представителей Конгресса США, среди которых есть как демократы, так и республиканцы, обратилась с призывом к властям Евросоюза ввести санкции в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом говорится в распространенном во вторник письме законодателей.

"Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против господина Пригожина за его роль во вмешательстве в президентские выборы 2016 года [в США]. Как уже говорили ранее в этом месяце наши коллеги в Сенате США, мы призываем Европейский союз присоединиться к Соединенным Штатам в том, чтобы усилить экономическое давление на господина Пригожина", - написали конгрессмены.

Согласно их утверждению, предприниматель "был и остается главным действующим лицом, занимающимся экспортом враждебного влияния России в мире".

Ранее с призывом к руководству ЕС ввести санкции в отношении Пригожина выступили лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и четыре его однопартийца-сенатора.

Обвинения против компаний Пригожина

В феврале 2018 года американский Минюст обвинил Пригожина и сотрудников российского "Агентства интернет-исследований" во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По версии американской стороны, компании Пригожина, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг", финансировали "Агентство интернет-исследований".

Однако 16 марта 2020 года федеральный суд Вашингтона удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса. Она просила закрыть дело, так как пришла к выводу, что "дальнейшее производство <...> не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности", поскольку "Конкорд" не имеет присутствия в США и "не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора". При этом прокуратура подчеркивала, что намерена продолжать усилия с целью "взять под стражу индивидуальных ответчиков и сделать так, чтобы они предстали перед этим судом по существующим обвинениям".

После этого Пригожин из-за незаконного преследования его самого и принадлежащей ему компании потребовал возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы, а также ряда американских конгрессменов, сенаторов и чиновников. Письмо Пригожина в адрес генпрокурора США Уильяма Барра опубликовала пресс-служба "Конкорда".

Власти России неоднократно отвергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон ничего не добьется от Москвы методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.