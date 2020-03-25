Байден не считает необходимым отменять съезд Демократической партии США из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Демократическая партия США не должна из-за пандемии коронавируса отменять июльский национальный съезд, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN претендент на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии бывший вице-президент Джозеф Байден.

"Я не думаю, что следует отменять проведение съезда, - отметил он. - Не думаю, что следует отменять предстоящие выборы. Мы решим все проблемы, нам следует двигаться вперед". "Мы не можем допустить, чтобы демократический процесс был прерван этой вспышкой вируса", - подчеркнул он.

По словам Байдена, у него нет симптомов заражения коронавирусом и поэтому он не сдавал тест. В ходе интервью он закашлял в кулак и ведущий программы Джейк Таппер сделал ему замечание. "Вы знаете, вам следует кашлять в согнутый локоть", - сказал он. "Это правда, - ответил Байден, - однако сейчас я дома один, и поэтому это допустимо, но я согласен с тем, что вы говорите".

В связи с пандемией власти штатов Род-Айленд, Джорджия, Индиана, Кентукки, Коннектикут, Луизиана, Мэриленд и Огайо перенесли первичные выборы, в ходе которых должны быть выдвинуты делегаты на национальный съезд демократов. По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1214 делегатов, а его соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 910 делегатов.

На национальном съезде Демократической партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов для победы в первом туре голосования необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.