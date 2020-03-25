Эксперт: вспышка коронавируса вынуждает Трампа и Байдена менять избирательные кампании

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса в США вынуждает менять стратегию избирательной кампании как борющегося за второй срок пребывания у власти президента-республиканца Дональда Трампа, так и его вероятного соперника от Демократической партии Джозефа Байдена. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Гарвардского университета Стивен Ансолабехиэр.

"Пандемия оказывает существенное воздействие на избирательные кампании. Претенденты [на высший государственный пост] отменяют предвыборные встречи с общественностью, прекращают свою агитационную и опросную деятельность, предусматривающую обход жилых домов", - сказал эксперт.

С его точки зрения, распространение коронавируса отражается сильнее всего на кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который уже практически проиграл во внутрипартийной борьбе у демократов бывшему вице-президенту США Байдену. "Все это бьет по усилиям Берни Сандерса, направленным на то, чтобы взять верх над Байденом в борьбе за право баллотироваться в президенты от Демократической партии. Кроме того, все это заставляет Байдена и Трампа менять стратегии ведения своих избирательных кампаний", - убежден специалист.

На его взгляд, пандемия отражается пока больше всего на избирательной гонке демократов, а не республиканца Трампа. "Пандемия уже сейчас оказывает более ощутимое влияние на процесс первичных выборов (праймериз) Демократической партии США, выдвижения ею кандидата в президенты. Несколько штатов провели первичные выборы на ранних этапах вспышки [вызываемого новым коронавирусом заболевания], и Джо Байден набрал примерно половину голосов делегатов [предстоящего съезда Демократической партии], требующихся для выдвижения его кандидатуры на выборах. Большинство остающихся голосов делегатов будет разыгрываться на первичных выборах в апреле и июне. Посмотрим, как будут проходить эти выборы", - отметил исследователь из Гарварда.

Вместе с тем он не ждет никакого значительного воздействия пандемии на предстоящее 3 ноября голосование. "Не считаю, что коронавирус в значительной степени нарушит ход всеобщих выборов в США в ноябре. Думаю, что нынешняя эпидемия к осени завершится", - подчеркнул Ансолабехиэр.