Мирные жители начали возвращаться на освобожденную от боевиков окраину Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 25 марта. /ТАСС/. Мирные жители начали возвращаться в район Халеб-эль-Джадида на окраине сирийского города Алеппо, который еще недавно подвергался обстрелам со стороны боевиков. Во время войны по этому новому району пролегала линия фронта, его покинули почти все жители, большинство домов было разрушено террористами.

"Вы не представляете, как раньше мы тут жили. От моего дома сто метров было до позиций боевиков, все проезды были перекопаны, по улице кошка даже не могла пройти - так стреляли, - рассказал российским журналистам таксист Махмуд Бай, который в числе немногих остался в районе, несмотря на бои. - А теперь я спокойно детей утром отпускаю в школу, одних. У нас свет есть, и я могу прямо к своему подъезду подъезжать".

После освобождения района у Махмуда появился заработок. Люди начали возвращаться сюда, возрос спрос на услуги такси. Коммунальные службы спешно приводят город в порядок: убирают мусор, восстанавливают дороги и тротуары, обустраивают пешеходные переходы.

"Боевики были отсюда совсем близко, метров 100-200 ниже по дороге, поэтому тут все разрушено, даже бордюр приходится восстанавливать. Огромное количество мин сюда прилетало. Мы должны закончить свою работу точно в срок, чтобы не задерживать укладку асфальта. Все тут будет также красиво как раньше, вот увидите", - уверяет рабочий Джамаль аль-Аррадж.

Большие сложности испытывают рабочие, которые очищают и восстанавливают ливневую канализацию. "Все эти годы мы, естественно, попасть сюда не могли, хотя все эти сети числятся на нашем балансе. Боевики, естественно, только разрушали, ничего не делали. Посмотрите, сколько всего мы сейчас достаем из стоков, но самое опасное - мины и снаряды, которые попадаются в этом мусоре, их очень много, - жалуется рабочий аллепского водоканала Омар Мухаммед Дир-Араби. - Это очень тормозит работу, потому что каждый раз приходится вызывать саперов, а у нас очень жесткие сроки".

В пригороде Алеппо восстановлена работа пассажирского транспорта. Впервые за долгие года на улицах района появился рейсовый автобус. Горожане приступили к ремонту и восстановлению домов. Некоторые дома придется снести полностью. По оценкам местных властей, на полное восстановление Халеб Джадиди потребуется не менее пяти лет.