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Распространение коронавируса нового типа

Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите G20

Саммит пройдет в формате видеоконференции 26 марта

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите "двадцатки" (G20), посвященном борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 26 марта в Пекине примет участие в экстренном саммите G20 по вызванной новым коронавирусом пневмонии", - отмечается в тексте.

Саммит G20 пройдет в формате видеоконференции. В ходе него будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.

Пресс-служба Кремля во вторник проинформировала, что в видеоконференции примет участие президент РФ Владимир Путин.

Теги
КитайСи ЦзиньпинРаспространение коронавируса нового типа
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