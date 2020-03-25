Японская оппозиция требует от премьера разъяснений по поводу переноса Олимпиады

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии потребовала в среду от имени других сил оппозиции проведения в парламенте полномасштабных дебатов по поводу решения правительства премьер-министра Синдзо Абэ отложить на год проведение токийской летней Олимпиады.

"На ее подготовку затрачены огромные суммы налоговых поступлений, мы хотим выслушать разъяснения", - заявил на встрече с журналистами в парламенте официальный представитель КДП Дзюн Адзуми, сообщает информационное агентство Kyodo.

Ранее эту позицию поддержали все четыре основные оппозиционные партии страны. Требование о проведении дебатов передано в среду руководству правящей Либерально-демократической партии, которая обещали его рассмотреть.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год из-за проблем, связанных с глобальным распространением нового коронавируса. Стороны достигли договоренности провести Игры в японской столице не позднее лета 2021 года.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа нынешнего года.