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Выборы президента США - 2020

Сандерс примет участие в следующих теледебатах, несмотря на отставание от Байдена

На протяжении некоторого времени в СМИ не появлялось рекламных роликов в поддержку сенатора от штата Вермонт

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс намерен принять участие в следующих теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США. Как утверждает во вторник газета The New York Times, это свидетельствует о намерении политика продолжать предвыборную кампанию, несмотря на серьезное отставание от конкурента - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

"Если в апреле будут проводиться дебаты, он (Сандерс - прим. ТАСС) примет в них участие", - приводит газета слова представителя предвыборного штаба сенатора Майка Каски. Издание отмечает, что на протяжении некоторого времени в СМИ не появлялось рекламных роликов в поддержку политика. Кроме того, как указывает газета, на прошлой неделе Сандерс призвал своих сторонников отказаться от пожертвований на его предвыборную кампанию в пользу благотворительных фондов, собирающих средства для борьбы с распространением нового коронавируса.

По итогам прошедших в 27 американских штатах первичных выборов (праймериз) и собраний партийных активистов (кокусов) Байден выбился в лидеры предвыборной гонки демократов. Он заручился поддержкой 1214 делегатов на национальный съезд Демократической партии, Сандерс - 910. Несмотря на это, указывает газета, желание сенатора от Вермонта участвовать в дебатах говорит о том, что он пока не намерен прекращать борьбу.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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