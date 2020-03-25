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Перенос Олимпиады в Японии

В Японии заявили, что отсрочка Олимпиады не связана с политическими планами Синдзо Абэ

Полномочия премьер-министра Японии истекают в сентябре 2021 года

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Отсрочка проведения токийской Олимпиады до лета 2021 года не имеет отношения к политическим планам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чьи полномочия истекают в сентябре будущего года. Об этом заявила в среду в верхней палате парламента министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

"Эти два события абсолютно не связаны", - сказала она в ответ на утверждения депутатов от оппозиции о том, что глава правительства пытается любыми средствами выступить в роли главного организатора летних Игр.

"Отсрочка на два года, - сказала министр, - была бы слишком длительной. Мы уделяем главное внимание интересам спортсменов, а для них пауза в год представляется оптимальной". Министр также сообщала, что привезенный из Греции в нынешнем месяце олимпийский огонь будет сохраняться в лампаде в ожидании открытия токийских Игр в будущем году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год из-за проблем, связанных с глобальным распространением нового коронавируса. Стороны достигли договоренности провести Игры в японской столице не позднее лета 2021 года. Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
ЯпонияПеренос Олимпиады в Японии
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