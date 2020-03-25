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Ситуация вокруг статуса Голанских высот

Высоты Трампа. Что стало с поселением, названным Израилем в честь президента США?

© Amir Levy/Getty Images
Ровно год назад президент США Дональд Трамп, вопреки позиции ООН, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Его не смутило, что с 1967 года эта территория официально считается оккупированной. По мнению Трампа, Израиль честно завладел ей, обороняясь от агрессии во время Шестидневной войны.

Подарок "великому другу"

За это решение премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал построить на севере Голанских высот новое поселение и назвать его Рамат-Трамп, что с иврита переводится как "Высоты Трампа". 

Во время презентации таблички с названием Нетаньяху сказал, что Израиль гордится "тем, что у нас есть возможность создать поселение в благодарность нашему великому другу [Трампу]. Мы продолжим строить на Голанах", — пообещал он. 

Голанские высоты были взяты под юрисдикцию Израиля в 1981 году, что фактически означало аннексию. Раньше эта территория принадлежала Сирии, а потому на стратегически важном плато до сих пор проживают несколько тысяч арабов-друзов. Власти страны предлагали им получить израильское гражданство, но большинство из них предпочли статус резидентов.

"Мы, сирийские арабы, выступаем против новых экспансионистских планов, объявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху", — заявлял шейх Сулейман аль-Макат из местной общины горцев-друзов в ответ на решение Вашингтона.

Против односторонних действий США тогда высказывалось все мировое сообщество — Сирия и другие страны арабского и исламского мира, Россия, а также ключевые европейские державы и союзники Вашингтона, включая Германию и Францию.

"Сонная деревня"

Всего на Голанских высотах находится 30 еврейских поселений. Для укрепления района израильская сторона оборудовала там военные посты и разместила около 20 тыс. своих граждан. Большинство из них занимаются виноделием, держат скотоводческие фермы и предоставляют туристические услуги.

Что касается Высот Трампа, то власти собирались не строить поселение с нуля, а расширить уже основанный в 1991 году населенный пункт под названием Брухим. Он соседствует рядом с другим полузабытым поселением — Кела-Алон, где проживают около десятка репатриантов из бывшего Советского Союза. 

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"Сонная рушащаяся деревня, насчитывающая менее дюжины израильских жителей, окруженная залитыми солнцем полями свежего сена", — так описывает газета The Guardian местность, где должно появиться поселение в честь главы Белого дома. 

Новость о начале новой стройки подарила надежду немногочисленным местным обитателям. Для них это означает, что Голанские высоты уже точно не вернутся Дамаску. Такое почти случилось в 2000 году, когда тогдашний президент Сирии Хафез Асад и Израиль оказались близки к заключению мирного соглашения. Но договориться так и не удалось, а теперь на Голанских высотах вырастет первое за 30 лет новое поселение. Израильский Национальный совет по планированию и строительству одобрил это решение 6 августа 2019 года.

Высоты Трампа стали вторым израильским городом, названным в честь американского президента. Первым был мошав Кфар-Труман в центральной части страны, который так назвали в 1950 году в честь президента Гарри Трумэна, чья поддержка имела решающее значение для создания еврейского государства.

"Первые обитатели"

На первом этапе строительства в новом поселении собираются возвести 110 домов.

Но, по мнению скептиков, присвоение населенному пункту имени Трампа — не больше чем пиар-ход Нетаньяху. Начать полноценное строительство в регионе невозможно без решения кабмина, который в Израиле не могут сформировать уже почти целый год.

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При этом на Высотах Трампа уже появились первые обитатели. В конце ноября 2019 года там открылась школа-интернат для трудных подростков. В ней молодых людей будут готовить к полноценной службе в Силах обороны Израиля.

Кроме того, как сообщает израильский новостной сайт Srugim, около 20 семей должны перебраться на Высоты Трампа уже летом 2020 года. В их число войдут еврейские религиозные поселенцы и светские жители. Однако пока населенный пункт остается практически необитаемым.

Дмитрий Беляев

Теги
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдСитуация вокруг статуса Голанских высот
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