Врио спикера парламента Израиля подал в отставку

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 марта. /ТАСС/. Врио председателя Кнессета (парламента Израиля) Юлий Эдельштейн, представляющий партию "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, подал в отставку. Об этом сообщила в среду израильская государственная радиостанция Kan.

По ее данным, решение об отставке вступит в силу через 48 часов. Таким образом, 25 марта не будет проводиться голосование по избранию нового председателя парламента по итогам выборов 2 марта, отмечает радиостанция. В понедельник Высший суд справедливости Израиля постановил, что новый спикер должен быть избран не позднее 25 марта.