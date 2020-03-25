{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио спикера парламента Израиля подал в отставку

Решение об отставке вступит в силу через 48 часов, сообщила радиостанция Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 марта. /ТАСС/. Врио председателя Кнессета (парламента Израиля) Юлий Эдельштейн, представляющий партию "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, подал в отставку. Об этом сообщила в среду израильская государственная радиостанция Kan.

По ее данным, решение об отставке вступит в силу через 48 часов. Таким образом, 25 марта не будет проводиться голосование по избранию нового председателя парламента по итогам выборов 2 марта, отмечает радиостанция. В понедельник Высший суд справедливости Израиля постановил, что новый спикер должен быть избран не позднее 25 марта.

Теги
Израиль
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг статуса Голанских высот
Высоты Трампа. Что стало с поселением, названным Израилем в честь президента США?
Ровно год назад президент США Дональд Трамп, вопреки позиции ООН, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС