Меркель примет участие в виртуальном саммите G20

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на то, что находится на домашнем карантине, примет участие в виртуальном саммите G20, который созывает Саудовская Аравия. Об этом сообщил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, видеоконференция пройдет с 13:00 по 14:30 (15:00 - 16:30 мск). "Единственная тема - пандемия и ее последствия для граждан и экономик всех стран G20", - сказал Зайберт, отметив необходимость обмена мнениями и согласованного ответа на этот вызов.

"Канцлер подключится к саммиту. Совершенно правильно, что G20 стремится согласовать свои действия на международном уровне в свете огромных глобальных последствий [пандемии]", - отметил Зайберт. "Большая двадцатка" является центральным форумом для международного экономического сотрудничества и координации усилий по разрешению глобальных кризисов", - указал он. G20, по его словам, в прошлые годы активно работала над развитием международных структур и институтов в области здравоохранения.

"Для нас ясно, что пандемия - вирус, который ставит перед серьезными вызовами население на всех континентах, и нужно друг с другом координировать действия, сбалансировать реакцию, обсудить друг с другом, как можно усилить институты архитектуры здравоохранения по всему миру", - сказал Зайберт.

Меркель чувствует себя хорошо

Представитель правительства ФРГ сообщил, что "канцлер чувствует себя хорошо". "Она поддерживает постоянный тесный контакт со всеми членами кабинета министров и сотрудниками. Она из дома ведет важные международные переговоры", - отметил Зайберт. Он сообщил, что Меркель в ближайшие дни сделает еще несколько тестов на коронавирус. "Если будут новости, мы вас проинформируем. Сейчас важно выполнять рекомендации врачей и специалистов института имени Роберта Коха", - сказал представитель кабмина.

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей в минувшую пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.