ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Арсена Павлова

ДОНЕЦК, 25 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова (позывной "Моторола"). Об этом в среду сообщила пресс-служба надзорного органа.

"По версии следствия, экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова", - цитирует сообщение Генпрокуратуры Донецкое агентство новостей. Порошенко объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно действующему законодательству, в случае вынесения обвинительного приговора экс-президенту Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, отметили в Генпрокуратуре ДНР.

Командир подразделения "Спарта" Арсен Павлов, известный по боевому позывному "Моторола", был убит вечером 16 октября 2016 года в Донецке в подъезде дома, где он жил. Преступники заложили мощное взрывное устройство в лифте и привели его в действие, когда Павлов поднимался на свой этаж. Следственно-оперативная группа МВД и министерства госбезопасности ДНР квалифицировала этот взрыв как террористический акт.

В ноябре 2016 года глава ДНР Александр Захарченко, в 2018 году также погибший в результате теракта, сообщал, что к убийству Павлова причастны начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Александр Куц, начальник управления СБУ в Луганской области Олег Козловский, а также ряд других представителей украинских спецслужб.

Петр Порошенко занимал пост президента Украины в 2014 - 2019 годах и в настоящее время проходит как свидетель также по ряду уголовных дел, открытых на Украине по фактам нарушения законодательства во время его президентства.