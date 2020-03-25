В Албании введено состояние стихийного бедствия

ЗАГРЕБ, 25 марта. /ТАСС/. Правительство Албании в связи с распространением коронавирусной инфекции с 25 марта сроком на 30 дней объявило режим стихийного бедствия на всей территории страны.

Принятие соответствующего закона подразумевает, в частности, обязательства кабмина страны и муниципалитетов по выплатам компенсаций всем гражданам республики, пострадавшим в результате стихийного бедствия.

"Закон "О гражданской защите" предусматривает, что в зависимости от вида чрезвычайной ситуации правительство должно принимать такие меры, как определение и назначение общественных объектов в качестве безопасного убежища для обслуживания граждан, эвакуация населения и обеспечение жильем в безопасных районах, - цитирует в среду сообщение албанского правительства северомакедонский портал Plusinfo. - Правительство и муниципалитеты по закону обязаны выплачивать компенсацию всем гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия".

По состоянию на вечер 24 марта, число заразившихся новым коронавирусом в Албании составляет 123 человека, двое заболевших умерли, 10 пациентов выздоровели. Власти с целью предотвращения распространения инфекции закрыли государственные границы, в стране введен комендантский час, не работают кафе и рестораны. На фоне напряженной ситуации премьер-министр страны Эди Рама наполовину сократил зарплаты министрам.