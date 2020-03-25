В Черногории завели дело против командующего флотом за нарушение режима самоизоляции

БЕЛГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Правоохранители Черногории завели дело на командующего флотом страны Веско Томановича за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщило в среду Управление полиции республики.

"Томанович нарушил временную меру самоизоляции, которая ему была вынесена. Во взаимодействии с санитарным инспектором он был препровожден на карантин", - говорится в сообщении. После отправки на принудительную изоляцию против офицера завели дело за невыполнение рекомендации врачей.

Веско Томанович с семьей вернулся из-за рубежа и ему было предписано находиться на домашней самоизоляции. Однако, согласно данным биллинга телефонов, офицер вместе со своими близкими гулял по городу, его также сняла камера в одном из магазинов, когда он покупал продукты.

В Черногории к настоящему времени зафиксирована одна смерть пациента с коронавирусом, инфицированы 52 человека, около 6 тыс. находятся под санитарным наблюдением.