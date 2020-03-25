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Распространение коронавируса нового типа

Польша продлила до 13 апреля действие решения о закрытии границ

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 957, умерли 13 человек

ВАРШАВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение продлить до 13 апреля распоряжение о закрытии границ республики для противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом заявил в среду на брифинге министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

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Как он напомнил, границы республики были закрыты с 15 марта на 10 дней. "Это решение продлено еще на 20 дней. До 13 апреля границы нашей страны остаются закрытыми", - сказал министр.

Кроме этого, по словам Каминьского, те, кто работает в соседних с Польшей странах и ежедневно пересекает границу, с пятницы должны будут отправиться в карантин после приезда в республику. Ранее этой категории граждан разрешалось ездить на работу в нормальном режиме.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 957, умерли 13 человек. Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без острой необходимости и перемещаться в группах более двух человек.

Теги
ПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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