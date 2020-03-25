Депутат Рады сообщил об аннулировании ему визы США после обращения в суд по делу Байдена

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Андрей Деркач связывает аннулирование его американской визы с подачей им двух ходатайств в украинский суд о привлечении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в качестве свидетелей по делу, связанному с компанией Burisma.

"После того, как я подал два ходатайства в суд о привлечении Байдена в качестве свидетеля, чтобы получить ответы на вопросы о получении $900 тыс. гонораров от Burisma и других сумм, мне отменили визу в США", - написал он в среду на своей странице в Facebook.

Деркач напомнил, что ранее он выступал с заявлениями о причастности Байденов "к международной коррупции и вмешательстве во внутреннюю политику Украины". Аннулирование американской визы, считает он, связано с этими заявлениями. "Я понимаю, что один из ключевых кандидатов на пост президента США не хочет, чтобы я лично участвовал в расследовании его деяний и встречался с американскими следователями по его делу и Burisma", - написал парламентарий, добавив, что он продолжит свою деятельность по этому направлению, однако уже не лично. Он подчеркнул, что аннулирование визы считает "политически мотивированными действиями посольства США на Украине". Деркач пообещал направить соответствующее обращение в Госдепартамент США, "чтобы этот факт политического давления был рассмотрен".

В 2014 году сын Байдена Хантер вошел в правление Burisma. Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани ранее заявлял, что Джозеф "Байден и другие официальные лица из администрации [экс-президента США Барака] Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 года по 2016 год". Джулиани также выступил с утверждением, что во время пребывания Обамы на посту президента "Счетная палата на Украине выявила предполагаемое нецелевое использование средств США в размере $5,3 млрд". Как подчеркнул адвокат, в то время Байден курировал вопросы, касающиеся отношений между Вашингтоном и Киевом. По утверждению Джулиани, посольство США в Киеве тогда "призвало украинскую полицию не проводить расследование".

В декабре прошлого года украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) направила в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление о коррупционных преступлениях Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Как заявил тогда депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, это заявление оппозиция направила после публикации Джулиани о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена.