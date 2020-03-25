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Экстренный саммит G20 по коронавирусу

Трамп примет участие в экстренном саммите G20

Саммит G20 пройдет 26 марта в формате видеоконференции

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет участие в экстренном саммите "двадцатки" (G20), посвященном борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Трамп завтра (в четверг) примет участие в видеоконференции с лидерами G20 в рамках текущих усилий по координации международных мер реагирования на пандемию коронавируса", - отмечается в тексте.

Саммит G20 пройдет в формате видеоконференции. В ходе него будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.

Пресс-служба Кремля во вторник проинформировала, что в видеоконференции примет участие президент РФ Владимир Путин.

Теги
СШАТрамп, ДональдЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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