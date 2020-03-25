Главы МИД G7 согласны, что нужна система предупреждения последствий пандемии

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел ФРГ стран Группы семи во время прошедшей в среду видеоконференции обсудили последствия пандемии, ситуацию в Ливии, Сирии и Афганистане. Об этом сообщил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Вместе с моим британским коллегой Домиником Раабом мы представили предложения, как G7 может внести вклад в преодоление кризиса", - отметил он. "В области внешней политики и политики безопасности мы нуждаемся в системе раннего предупреждения кризисного развития событий по всему миру вследствие распространения COVID-19, и мы должны заблаговременно подумать о стабилизующих элементах для "неустойчивых" государств", - подчеркнул Маас.

"Мы договорились, что на основе германо-британских предложений согласуем центральные положения скоординированного ответа G7 на кризис", - добавил он. Маас пояснил, что министры согласились о необходимости международного сотрудничества в области разработки медикаментов и вакцин, поддержки стран, плохо подготовленных к пандемии, сохранении цепочки производства и поставок товаров.