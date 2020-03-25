Террористы взорвали мост на шоссе Алеппо - Латакия

ТАСС, 25 марта. Террористы из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" взорвали в среду мост в районе горного перевала Джиср-эш-Шугур, по которому проходит стратегическое шоссе Алеппо - Латакия (трасса М-4). Об этом сообщил правительственный телеканал Syria.

По его информации, мост рухнул после того, как боевики подорвали его опоры. В результате диверсии перекрыт проезд по автотрассе возле населенного пункта Эль-Кфейр.

Ранее террористы обрушили часть эстакады в районе Мухамбаль к западу от города Эриха. Обе вылазки были совершены с тем, чтобы затруднить совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Идлиб.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Как сообщило агентство SANA, бандформирования с 6 марта нарушали перемирие в зоне деэскалации десятки раз. 24 марта банды "Джебхат ан-Нусры" и их союзников атаковали позиции сирийских войск на участке фронта между населенными пунктами Хантутейн и Хазарин. По его информации, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по противнику, боевики понесли потери. Другая вооруженная вылазка была совершены рядом с поселками Дадих и Трунба, которые находятся под защитой правительственных сил. Там террористы вели снайперский огонь по позициям сирийских военнослужащих.