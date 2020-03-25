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Распространение коронавируса нового типа

Глава Минздрава Турции посоветовал молодежи читать Толстого в период пандемии

В стране заразились 1827 человек, 44 умерли
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа AP Photo/Burhan Ozbilici
Описание
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа
© AP Photo/Burhan Ozbilici

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рекомендовал в среду молодому поколению страны в период пандемии коронавируса оставаться дома и читать произведения Льва Толстого.

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"Хотел бы напомнить, что в местах большого скопления молодежи повышается риск заражения вирусом. Если вы сами не заболеете, то можете стать переносчиками вируса. Оставайтесь дома и читайте Толстого и Мустафу Кутлу", - сказал глава Минздрава на пресс-конференции в Анкаре.

Коронавирус нового вида был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. К настоящему времени заразились 1827 человек, 44 умерли.

Теги
ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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