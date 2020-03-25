Глава Минздрава Турции посоветовал молодежи читать Толстого в период пандемии

"Хотел бы напомнить, что в местах большого скопления молодежи повышается риск заражения вирусом. Если вы сами не заболеете, то можете стать переносчиками вируса. Оставайтесь дома и читайте Толстого и Мустафу Кутлу", - сказал глава Минздрава на пресс-конференции в Анкаре.

Коронавирус нового вида был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. К настоящему времени заразились 1827 человек, 44 умерли.