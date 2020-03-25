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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Авиавласти ОАЭ не выдали разрешения Azur Air на выполнение двух вывозных рейсов

Речь идет о возвращении более 500 россиян

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Авиационные власти ОАЭ не выдали российской авиакомпании Azur Air разрешение на выполнение двух вывозных рейсов из Дубая: в Москву и в Красноярск. Речь идет о возвращении более 500 граждан РФ. Об этом журналистам сообщил представитель авиакомпании.

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Ранее стало известно о сложностях с вывозом граждан из Дубая у "Победы" и "Аэрофлота".

"В настоящее время есть сложности с возвратом из Дубая туристов двух рейсов - в Москву и в Красноярск, в общей сложности 536 человек. Власти ОАЭ не дают разрешения на рейсы, которые планировались к вылету еще 24 марта", - сообщили в Azur Air.

Теги
ОАЭСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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