Авиавласти ОАЭ не выдали разрешения Azur Air на выполнение двух вывозных рейсов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Авиационные власти ОАЭ не выдали российской авиакомпании Azur Air разрешение на выполнение двух вывозных рейсов из Дубая: в Москву и в Красноярск. Речь идет о возвращении более 500 граждан РФ. Об этом журналистам сообщил представитель авиакомпании.

Ранее стало известно о сложностях с вывозом граждан из Дубая у "Победы" и "Аэрофлота".

"В настоящее время есть сложности с возвратом из Дубая туристов двух рейсов - в Москву и в Красноярск, в общей сложности 536 человек. Власти ОАЭ не дают разрешения на рейсы, которые планировались к вылету еще 24 марта", - сообщили в Azur Air.