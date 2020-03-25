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Распространение коронавируса нового типа

Власти Мальдив временно запретили выдачу виз по прибытии

Въезд в страну гражданам иностранных государств будет запрещен

ТАСС, 25 марта. Правительство Мальдивской республики приняло решение о временном запрете на выдачу виз по прибытии, начиная с 27 марта, в целях сдерживания распространения коронавируса. Об этом в среду сообщила онлайн-газета Avas со ссылкой на президента страны Ибрагима Мохамеда Солиха.

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По информации газеты, наряду с приостановлением выдачи виз, которое будет действовать до дальнейшего распоряжения, въезд в страну гражданам иностранных государств будет запрещен.

По данным Avas, в настоящий момент на территории государства подтверждено 13 случаев инфицирования коронавирусом.

Власти Мальдив объявили 12 марта чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением нового коронавируса. Как сообщает агентство "Синьхуа", это произошло впервые в истории островного государства.

Теги
МальдивыСолих, Ибрагим МохамедРаспространение коронавируса нового типа
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