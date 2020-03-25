{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Страны G7 окажут финансовую помощь ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Речь идет о сумме в £71 млрд, говорится в заявлении МИД Великобритании

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Страны G7 договорились возглавить международные усилия по оказанию финансовой помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном британским МИД по итогам телеконференции министров иностранных дел стран "семерки".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Государства G7 обязались оказать поддержку странам и людям, подвергающимся наибольшему риску, возглавив международные усилия, направленные на то, чтобы обеспечить £71 млрд, которые нужны ВОЗ для немедленных мер в сфере общественного здравоохранения и приоритетных исследований", - говорится в заявлении британского МИД.

Главы МИД G7 договорились обеспечить "мощную финансовую поддержку" международной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) в целях скорейшей разработки вакцины от коронавируса и методов лечения вызываемого им заболевания. В списке приоритетных направлений международного сотрудничества участники телеконференции обозначили: защиту от дезинформации, обеспечение сохранности глобальных производственных цепочек и каналов поставок, а также сохранение воздушного сообщения между странами для выполнения спецрейсов, в том числе для эвакуации граждан других стран, попавших в кризисную ситуацию за рубежом.

Это уже вторая встреча министров G7, которая прошла в режиме телеконференции из-за угрозы коронавируса - ранее в аналогичном формате переговоры провели главы финансовых ведомств и центробанков "семерки". Президент США Дональд Трамп уже пообещал, что из-за пандемии июньский саммит лидеров G7 также будет виртуальным.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Парламент непризнанного Косова вынес вотум недоверия правительству Албина Курти
Недоверие выразили 82 депутата, 32 поддержали линию действующего кабмина, один депутат воздержался
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС