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Парламент непризнанного Косова вынес вотум недоверия правительству Албина Курти

Недоверие выразили 82 депутата, 32 поддержали линию действующего кабмина, один депутат воздержался

БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Парламент непризнанного Косова после 11-часового заседания большинством голосов вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти. Трансляцию заседания вела в среду пресс-служба парламента.

Недоверие правительству Курти выразили 82 депутата, 32 поддержали линию действующего кабмина, один депутат воздержался. Против правительства проголосовала также просербская партия "Сербский список".

Для принятия вотума недоверия и последующей отставки кабмина самопровозглашенного образования необходимо было простое большинство в 61 голос в 120-местном парламенте. Ожидается, что в ближайшее время президент Косова Хашим Тачи назначит технического премьера, который сформирует технический кабинет до новых выборов, проведение которых откладывается на неопределенный срок из-за короанвируса.

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