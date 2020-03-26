Парламент непризнанного Косова вынес вотум недоверия правительству Албина Курти

БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Парламент непризнанного Косова после 11-часового заседания большинством голосов вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти. Трансляцию заседания вела в среду пресс-служба парламента.

Недоверие правительству Курти выразили 82 депутата, 32 поддержали линию действующего кабмина, один депутат воздержался. Против правительства проголосовала также просербская партия "Сербский список".

Для принятия вотума недоверия и последующей отставки кабмина самопровозглашенного образования необходимо было простое большинство в 61 голос в 120-местном парламенте. Ожидается, что в ближайшее время президент Косова Хашим Тачи назначит технического премьера, который сформирует технический кабинет до новых выборов, проведение которых откладывается на неопределенный срок из-за короанвируса.