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Reuters: корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Речь идет об эсминце McCampbell

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Эсминец ВМС США McCampbell в среду прошел через Тайваньский пролив. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Проход корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США [концепции] свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. ВМС США продолжат осуществлять полеты, плавания и вести деятельность везде, где это разрешено международным правом", - приводит агентство заявление представителя Седьмого флота США. В свою очередь в тайваньском оборонном ведомстве отметили, что эсминец следовал через пролив в северном направлении, выполняя "обычную миссию", пишет агентство.

Последний раз корабль ВМС США проходил через Тайваньский пролив в середине января, тогда это был ракетный крейсер "Шайло". Подобные действия американского флота ранее неоднократно вызывали негативную реакцию со стороны Китая. В МИД КНР в связи с этим призвали США уважать принцип единого Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

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