Видеоконференция лидеров G20 состоится 26 марта в 08:00 (15:00 мск)

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции начнется в четверг в 08:00 по времени Восточного побережья США (15:00 мск). Об этом говорится в графике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, распространенном в среду вечером Белым домом.

"Президент США примет участие в видеоконференции "двадцатки" в 08:00", - отмечается в сообщении. Совещание не будет транслироваться.

В ходе саммита будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.