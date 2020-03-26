{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Видеоконференция лидеров G20 состоится 26 марта в 08:00 (15:00 мск)

В Белом доме подчеркнули, что совещание будет носить закрытый характер

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции начнется в четверг в 08:00 по времени Восточного побережья США (15:00 мск). Об этом говорится в графике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, распространенном в среду вечером Белым домом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Президент США примет участие в видеоконференции "двадцатки" в 08:00", - отмечается в сообщении. Совещание не будет транслироваться.

В ходе саммита будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
Реклама на ТАСС
Трамп заявил о смерти в Иране экс-агента ФБР, за информацию о котором обещали $20 млн
Речь идет о Роберте Левинсоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС