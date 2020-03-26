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Распространение коронавируса нового типа

Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции, мешающие борьбе с коронавирусом

Среди них - Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла в среду направили совместное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерришу с призывом потребовать от ряда других стран снять односторонние санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с распространением нового коронавируса. Текст письма опубликован на официальной странице постпредства РФ при ООН в Twitter.

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"Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности", - говорится в сообщении постпредства.

Ранее генсек ООН призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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