FT: КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса

ТАСС, 26 марта. КНДР негласно обратилась за международной помощью в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, КНДР заинтересована в приобретении тестов на коронавирус. По официальным данным, в этой стране нет ни одного случая инфицирования, однако эксперты настороженно относятся к этой информации, сомневаясь в возможностях Пхеньяна с достаточной точностью идентифицировать заболевание, пишет FT.

По словам одного из источников газеты, в КНДР по крайней мере 590 человек были протестированы на коронавирус, все они прибыли из-за границы в январе, тесты показали отрицательные результаты. "У правительства есть тесты на коронавирус, и они знают, как их использовать, но их [числа] недостаточно, поэтому они запрашивают все организации... чтобы поддержать их в этом отношении", - приводит газета слова источника.