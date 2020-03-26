NBC: США настаивают на упоминании "китайских корней" коронавируса в резолюции Совбеза ООН

ТАСС, 26 марта. Принятие совместного заявления или резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по борьбе с коронавирусом осложняется позицией Соединенных Штатов, требующих включить в документ упоминание о том, что новый коронавирус имеет китайское происхождение. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC со ссылкой на дипломатические источники во всемирной организации.

По их сведениям, представители КНР недовольны таким подходом Вашингтона. "Мы поражены решением Соединенных Штатов использовать эту возможность для политизации пандемии и обвинений в адрес Китая, против которых мы выступаем. Беспочвенные обвинения и зловредные выдумки со стороны США преследуют цель сбросить с себя ответственность, что отравляет атмосферу международного сотрудничества в сдерживании вспышки", - цитирует NBC выдержки из письма китайских дипломатов при ООН представителям других стран.

В то же время, как отметила телекомпания, сотрудники дипмиссии Китая намерены отразить в готовящемся документе успехи Пекина в борьбе с коронавирусом.

По данным NBC, работа над текстом резолюции началась в СБ ООН несколько недель назад по инициативе Эстонии, которая с января является непостоянным членом Совбеза. Телекомпания указывает, что в итоговый документ может, в частности, войти призыв о "немедленном прекращении военных действий" по всему миру для обеспечения поставок медицинского оборудования в охваченные войной страны. Других подробностей резолюции NBC не приводит.

Ранее в четверг гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатический источник сообщила о том, что Пекин и Вашингтон согласились отложить свои разногласия, связанные с взаимными обвинениями по поводу распространения коронавируса, в преддверии саммита стран Группы двадцати (G20), который состоится позже 26 марта в режиме видеоконференции.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал мнение, что коронавирус нового типа, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом". В свою очередь МИД КНР регулярно осуждал любые попытки увязать название инфекции с Китаем.