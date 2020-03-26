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Абхазия рассмотрит возможность создания единого турпространства с Россией

Этот процесс станет стимулом для развития инфраструктуры, отметил избранный президент республики Аслан Бжания

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Власти Абхазии намерены рассмотреть возможность интеграции в процесс создания единого туристического пространства с РФ на побережье Черного моря. Об этом в интервью ТАСС сообщил избранный президент Абхазии Аслан Бжания.

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"Мы намерены на эту тему говорить. И, конечно, мы останемся сами с собой с изученным опытом, если в реализации этой идеи нам не поможет российское государство. Уверен, оно поможет нам, потому как отдыхать у нас будут граждане России преимущественно. Это сблизит наши позиции. Мы заинтересованы в этом туристическом обмене", - сказал Бжания.

Он добавил, что интеграция в процесс создания единого туристического пространства на черноморском побережье станет стимулом и для развития инфраструктуры в Абхазии.

"Это хорошая идея, но ее практическая реализация потребует решения многих сопутствующих вопросов. Это режим работы на государственной границе, приведение в определенное качество транспортной инфраструктуры, чтобы людям было удобно и комфортно отдыхать и приезжать. Это создание новых мощностей для генерации электроэнергии, да и многое другое. Безусловно, это будет работать в целом на развитие экономики нашего государства, и мы попытаемся такой возможностью в обязательном порядке воспользоваться", - отметил собеседник агентства.

В апреле 2019 года на площадке Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) власти Краснодарского края объединили усилия с руководством Республики Крым по привлечению туристов на побережье Черного моря, развивая его как единое курортное пространство. В 2019 году был запущен межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который объединяет туристские объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Для улучшения транспортной инфраструктуры в 2020 году запустили поезд со станции Керчь (Крым) в Анапу (Краснодарский край), в будущем маршрут планируют продлить до Феодосии.

Теги
АбхазияРоссияКраснодарский крайКрымБжания, Аслан Георгиевич
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