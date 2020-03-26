Глава МИД Италии опроверг, что за помощью со стороны других стран кроется геополитика

РИМ, 26 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал отказаться от полемики вокруг якобы истинных причин оказания помощи в борьбе с коронавирусом от других стран. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Corriere della Sera .

"Сейчас нет времени на полемику. Нет никаких новых геополитических сценариев. Есть страна, которой нужна помощь, и есть другие страны, которые это делают. Это и Соединенные Штаты, и Франция, и Германия, а также Россия, которая направила помощь после телефонного разговора [премьер-министра Италии Джузеппе] Конте и [президента РФ Владимира] Путина. Это касается и Китая, который первым откликнулся. Это не вопрос "холодной войны", но реальность или реальная политика, называйте как хотите", - сказал Ди Майо.

После прибытия в Италию более 100 военных медиков-инфекционистов и оборудования для противодействию эпидемии коронавируса, которые были направлены в один из самых пострадавших районов на севере Италии - Бергамо - в местных СМИ появилось ряд критических публикаций, в которых, в частности, утверждалось, что присланная Россией помощь бесполезна. Тогда как в социальных сетях итальянские пользователи выражают в основном признательность России за помощь.

"Оказанная Италии бескорыстная помощь не предмет торга, "оплаты счетов" и тому подобного. А что касается политики и пропаганды (помощь мотивируется прежде всего некими политико-пропагандистскими соображениями), то, на мой взгляд, подобные суждения - продукт извращенного сознания, когда за бескорыстным желанием помочь попавшему в беду дружественному народу мерещатся коварные замыслы", - прокомментировал в этой связи посол РФ в Италии Сергей Разов. "Наша помощь по линии министерства обороны России оказана Италии на безвозмездной основе. Это знак нашей солидарности с итальянским народом, вне зависимости от политической конъюнктуры", - добавил он.

В субботу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо, один из наиболее пострадавших от эпидемии, где будут оказывать помощь в борьбе с коронавирусом.