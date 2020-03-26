Глава Меджлиса Ирана в разговоре с Володиным передал слова благодарности Путину

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора со спикером Госдумы Вячеславом Володиным передал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за помощь Тегерану в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в четверг сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

"Али Лариджани выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину за оказанную помощь Ирану в борьбе с коронавирусом, а также выступил за развитие российско-иранских экономических и торговых связей", - говорится в сообщении.

Лариджани также высказал просьбу об увеличении поставок сельскохозяйственной продукции в Иран и выступил за наращивание межрегиональных связей в этих целях.

Отмечается, что стороны обсудили развитие двусторонних отношений в условиях пандемии коронавируса, подчеркнув необходимость отмены санкций. "Вячеслав Володин и Али Лариджани поддержали инициативу ряда стран о необходимости снятия санкций и отказа от санкционной политики, учитывая их антигуманный характер, тем более в ситуации с массовым распространением коронавируса в мире", - указывается на сайте Думы.

Кроме того, в сообщении уточняется, что политики согласились временно перевести все форматы межпарламентского сотрудничества в дистанционный режим.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью ТАСС сообщил, что Москва предоставила Тегерану 500 диагностических наборов для выявления инфекции, которыми можно проверить около 50 тысяч человек. Дипломат также сообщил о контактах с российскими должностными лицами на предмет оказании большей помощи Ирану.