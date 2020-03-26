Индия продлила до 14 апреля запрет на международные пассажирские рейсы

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 марта. /ТАСС/. Нью-Дели продлил в четверг запрет на международные пассажирские авиарейсы в Индию и из нее в связи решением правительства ввести режим жесткой изоляции из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает главное управление гражданской авиации Индии на своей странице в Twitter.

"Все международные коммерческие пассажирские рейсы остаются закрытыми до 18:30 (по Гринвичу) 14 апреля 2020 года", - указывается в сообщении.

Управление отмечает, что запрет не будет распространяться на грузовые рейсы, а также те рейсы, которые будут специально разрешены этим ведомством.

На прошлой неделе индийские власти сообщили о запрете на международные авиарейсы с 23 до 29 марта. Внутренние рейсы пока запрещены до 31 марта.

25 марта премьер-министр Нарендра Моди в обращении к нации сообщил, что в стране вводится режим локдауна - жесткой изоляции, или блокировки - на 21 день. Все штаты страны, союзные территории, районы, даже каждый населенный пункт объявляются закрытыми. Моди призвал граждан оставаться там, где они находятся, и не покидать свои дома.

По данным Минздрава Индии, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии на четверг составило 649, умерли 13 человек, 43 выздоровели.