Украина не выполнила большинство рекомендаций Группы государств против коррупции СЕ

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Украина полностью выполнила лишь пять из 31 рекомендации Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении группы, созданной при Совете Европы.

"Украина не достигла достаточного прогресса в проведении реформ, направленных на предупреждение коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров", - отмечается в коммюнике. Как пояснили в ГРЕКО, из 31 рекомендации "Украина пять выполнила удовлетворительно, 15 - частично, а 11 остались невыполненными".

При этом там обратили внимание, что президент страны Владимир Зеленский уже утвердил ряд мер, которые "играют важную роль в борьбе с коррупцией". В частности, группа приветствовала "закон о перезагрузке Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), который был принят и вступил в силу в октябре прошлого года". "Среди других положительных моментов отмечается повторная криминализация незаконного обогащения, освобождение гражданских активистов от обязанности предоставлять информацию об источниках финансирования, укрепление правовой основы защиты информаторов, а также создание антикоррупционного суда", - указали в ГРЕКО.

Группа предложила Украине предоставить в срок до 30 июня 2021 года дополнительную информацию о выполнении оставшихся рекомендаций.